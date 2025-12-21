Жители двух районов Саратова проводят воскресенье без холодной воды

Сегодня, 21 декабря, в Саратове временно ограничено водоснабжение в двух районах.

Как сообщает МУПП «Саратовводоканал», отключения связаны с аварийно-ремонтными работами.

В Заводском районе, на участке улицы Крымской и прилегающих адресах, воды не будет ориентировочно до 20:00.

В Ленинском районе отключение коснётся улицы Студёной и ряда домов на улицах Азина и Волгодонской. Здесь водоснабжение также планируется восстановить к 20:00.

Точные списки адресов, где приостановлена подача холодной воды, опубликованы в официальном сообщении водоснабжающего предприятия.

Ольга Сергеева