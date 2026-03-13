В Аткарском районе готовятся к паводку: открыт первый пункт временного размещения

В Аткарском районе началась подготовка к возможному весеннему половодью.

Первый пункт временного размещения граждан, рассчитанный на 70 мест, уже начал работу. Об этом 7 марта сообщил глава муниципалитета Андрей Глухов в своём Telegram-канале.

По данным администрации, в зону возможного подтопления могут попасть порядка тысячи домов, где проживают около двух тысяч человек. В случае ухудшения паводковой ситуации местные власти планируют развернуть до 20 пунктов временного пребывания для эвакуированных жителей.

Ведётся мониторинг уровня воды, силы и средства приведены в готовность.

Ольга Сергеева