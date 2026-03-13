В Саратовской области гражданам запретили выходить на лед

В Саратовской области с 12 марта введен запрет выхода на лёд.
Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о запрете выхода на лёд на территории региона. Ограничение вступает в силу с 12 марта 2026 года и направлено на предотвращение несчастных случаев на водных объектах.
В связи с потеплением и изменением структуры льда власти призывают жителей строго соблюдать меры безопасности.
Что запрещено:
Выходить на неокрепший и тонкий лёд
Собираться группами на отдельных участках ледового покрытия
Приближаться к промоинам, трещинам и прорубям
Скатываться на санках и лыжах с крутых берегов на лёд
Пересекать водоёмы в не предназначенных для этого местах
Выходить на лёд в тёмное время суток или при плохой видимости
Выезжать на лёд на мотоциклах и автомобилях вне официальных переправ
При возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по единому номеру экстренных служб «112».
Ольга Сергеева