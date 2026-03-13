В Саратовской области гражданам запретили выходить на лед

В Саратовской области с 12 марта введен запрет выхода на лёд.

Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о запрете выхода на лёд на территории региона. Ограничение вступает в силу с 12 марта 2026 года и направлено на предотвращение несчастных случаев на водных объектах.

В связи с потеплением и изменением структуры льда власти призывают жителей строго соблюдать меры безопасности.

Что запрещено:

Выходить на неокрепший и тонкий лёд

Собираться группами на отдельных участках ледового покрытия

Приближаться к промоинам, трещинам и прорубям

Скатываться на санках и лыжах с крутых берегов на лёд

Пересекать водоёмы в не предназначенных для этого местах

Выходить на лёд в тёмное время суток или при плохой видимости

Выезжать на лёд на мотоциклах и автомобилях вне официальных переправ

При возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по единому номеру экстренных служб «112».

Ольга Сергеева