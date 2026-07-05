В Аткарском районе после нереста возобновили расчистку русла реки Аткара

Продожается масштабная расчистка русла реки Аткара.

В Аткарском районе Саратовской области после завершения нерестового запрета специалисты вернулись к работам по экологической реабилитации водоёма. Проект реализуется при поддержке федерального центра и рассчитан на четыре года.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в рамках нового этапа будет охвачен участок протяжённостью более одного километра. Напомним, что в прошлом году уже удалось привести в порядок 1,6 километра русла. В планах на текущий период — очистка ещё 2,7 километра водной артерии.

Все работы проводятся с соблюдением строгих экологических норм. Специалисты отмечают, что реализация проекта позволит не только улучшить общее состояние реки, но и восстановить её экосистему, а также существенно снизить риски подтопления прибрежных территорий в период паводков.

Ольга Сергеева