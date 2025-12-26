В аварии на Кумысной поляне пострадала 69-летняя женщина-водитель

Днём 26 декабря на Кумысной поляне в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации городской Госавтоинспекции, столкновение автомобилей Hyundai и Toyota было зафиксировано около 14:00 вблизи лагеря «Берёзка». Сила удара привела к существенным повреждениям обеих машин.

По предварительным данным, в аварии пострадала 69-летняя женщина-водитель Toyota, которую после случившегося доставили в больницу.

Все детали и причины инцидента в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Ольга Сергеева