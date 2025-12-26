Утром в Саратове произошла разгерметизация газовой трубы

На Сокурском тракте в Саратове 26 декабря произошла авария, связанная с утечкой газа из повреждённого трубопровода.
В результате инцидента пострадали двое граждан.
По данным регионального управления МЧС, один из них был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил спасателям в 10:57 по местному времени. На место происшествия незамедлительно были направлены две пожарно-спасательные бригады. Возгорания в результате утечки не зафиксировано.
В настоящее время специалисты проводят работу по установлению всех обстоятельств случившегося.
Ольга Сергеева