В аварии под Саратовом получили травмы женщина и ребенок

В Энгельсе на улице Марины Расковой у дома №59 произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Hyundai и Opel.

В результате ДТП пострадали два человека из Opel. Женщину и девочку доставили в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.