В аварии под Саратовом получили травмы женщина и ребенок

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Новости Саратова
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В Энгельсе на улице Марины Расковой у дома №59 произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Hyundai и Opel.

В результате ДТП пострадали два человека из Opel. Женщину и девочку доставили в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.