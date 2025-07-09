Мосту «Саратов–Энгельс» — 60 лет: История легенды

11 июля 1965 года открылся мост, изменивший жизнь двух городов. К юбилею главного символа Саратова— вспоминаем ключевые вехи:

Как строили легенду

До 1965 года путь между городами занимал часы : зимой — по льду пешком, летом — на баржах;

: зимой — по льду пешком, летом — на баржах; В альбомах мостостроителей сохранились уникальные фото этапов возведения;

Во время стройки снимали фильм «Строится мост» — актёры просили рабочих «повторить работы для красоты кадра».

Технологическое чудо своего времени

Длина: 2825,8 м (в 60-е — самый длинный мост Европы !);

2825,8 м (в 60-е — !); Фундамент: опоры уходят на глубину 42 метра ;

опоры уходят на глубину ; Конструкция: балки весом 800 тонн каждая.

А сколько ещё он простоит?

-Изначальный ресурс — 100 лет. После капремонта в 2014-м (замена покрытия, укрепление бетона) запас прочности — минимум 20 лет,— Виктор Морозов, гендиректор «Проектмостреконструкция».

Сегодня: Ежедневно по мосту проезжает 40 000 авто — дорожники делают всё для его сохранения.