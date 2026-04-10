В Балакове 12-летняя девочка попала в больницу после наезда пенсионера на «Гранте»

В Балакове автомобиль сбил 12-летнюю школьницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент зафиксирован 10 апреля в 13:50 у дома № 31 по улице Свердлова.

Предварительно установлено, что водитель «Лады Гранты» — мужчина 1958 года рождения — совершил наезд на 12-летнюю девочку. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, информация о характере травм уточняется.

Судя по видеокадрам с места событий, пешеходный переход находился в непосредственной близости от места удара.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая действия водителя и поведение ребёнка перед переходом проезжей части.

Алиса Эай