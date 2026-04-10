2 млрд рублей на обновление коммунальных сетей: в 17 городах региона начались работы

В 17 городах Саратовской области запущена масштабная коммунальная реновация с бюджетом свыше 2 млрд рублей.

Планируется обновить более 80 км изношенных сетей.

Сейчас работы идут в балашовском микрорайоне «Комбинат». Капремонт водовода затронет улицы Энтузиастов, Юбилейную, Строителей, Фестивальную и проспект Космонавтов.

В общей сложности заменят 4,7 км труб, проложенных ещё в 1980-х. Из-за ветхости на этом участке ежегодно случалось до 40 аварий.В 2026 году специалисты обновят 8 км проблемных коммуникаций, что повысит качество воды для 14 тысяч горожан. Для удобства жителей применяют щадящий метод горизонтального бурения.

Губернатор Роман Бусаргин потребовал от муниципалитета жёстко контролировать сроки и восстановление благоустройства после ремонта. Также в Балашове проведут полную диагностику всей инфраструктуры для планирования будущих обновлений.

