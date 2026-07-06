В Балакове 18-летний закладчик «синтетики» попал сразу под два уголовных дела

В Балакове задержан 18-летний студент, торговавший наркотиками через даркнет.

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, молодой человек организовал интернет-магазин по сбыту «синтетики» и делал закладки на территории города.

При задержании у него изъяли два свёртка, затем полицейские обнаружили ещё 12 тайников общей массой около 5 граммов. Дома у подозреваемого хранилось оборудование для фасовки и примерно 35 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Кроме того, фигурант легализовал около 40 тысяч рублей от продажи — перевёл криптовалюту на банковский счёт, что стало основанием для второго дела по статье о легализации доходов.

Ольга Сергеева