Лесной «ресторан» под открытым небом: егеря Саратовской области круглый год заботятся о диких обитателях.

Специалисты СОООиР ежедневно проводят биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях, делясь хроникой в соцсетях. В их арсенале — подкормка зверей и птиц, ветеринарный уход и регулярное пополнение солонцов, от которых зависит здоровье стада и качество рогов.

На площадках Балашовского хозяйства помимо зерносмеси появилась паста из твёрдой пшеницы — некондиция от местного производителя, и следы показывают, что угощение пользуется ажиотажем.

В Советском хозяйстве егерь Павел Рыхлов прикармливает дичь у водоёмов, обновляет аншлаги и раскладывает вакцину против бешенства.

В обществе подчёркивают: этот труд сохраняет природное равновесие и порядок в угодьях вне зависимости от сезона.

Ольга Сергеева