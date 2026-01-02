В Балакове готовят будущих профессионалов топливно-энергетической отрасли

Губернаторский колледж города Балаково стал участником федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках проекта в учреждении создан современный образовательно-производственный кластер топливно-энергетического комплекса «Профессионализм молодых – в энергетику будущего».

В колледже оборудовано 8 специализированных зон, созданных совместно с работодателями. Они предназначены для отработки практических навыков по ключевым направлениям: от электромонтажных работ, программирования и 3D-моделирования до диагностики и ремонта электрооборудования, эксплуатации электрических станций и автоматизированного управления системами. Об этом сообщает региональное министерство образования.

«У нас появилась новая мастерская комплекса автоматизированного управления электронными интеллектуальными системами. Здесь мы занимаемся различными работами с датчиками: их программированием, изучением и комбинаторикой. У нас представлено множество датчиков, которые используются в топливно-энергетической промышленности в качестве инфраструктурных объектов на промышленных зданиях. Они служат для улучшения защиты предприятий, для экономии электроэнергии и для её учёта. В обновленных мастерских учиться и набираться нового опыта стало интереснее», — поделился студент 2 курса губернаторского колледжа Мирослав Прозвонков.

Кластер объединяет ресурсы предприятий и образовательного учреждения, усиливая связь «колледж — работодатель». Это позволяет повысить интенсивность и качество профессиональной подготовки студентов для стратегически важной топливно-энергетической отрасли.

«Многолетнее сотрудничество с губернаторским колледжем — это наш стратегический вклад. Мы ведём целевую группу, реализуем социальные программы, обеспечиваем учебную и летнюю практику на предприятии. Поддерживаем колледж в развитии и техническом оснащении. Вкладываясь в будущее студентов, мы готовим кадры для себя: ребята приходят к нам после обучения. Это фундамент для развития не только нашего завода, но и всей литейной отрасли города и региона», — поделился генеральный директор АО «Балаково Централит» Никита Мишин.

Подготовила Ольга Сергеева