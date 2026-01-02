Роман Бусаргин: Новогодние праздники для власти — рабочие будни

Сегодня утром с зампредами правительства и главами районов на совещании обсудили оперативную обстановку в регионе в период новогодних праздников.

Все экстренные службы были заблаговременно переведены в режим повышенной готовности, коммунальные и дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Проезд по всем дорогам обеспечен. От снега и наледи магистрали очищали свыше 2,4 тысячи единиц техники и более 3,5 тысячи рабочих. Было использовано более 9 тысяч тонн противогололедных материалов.

Жилищно-коммунальный комплекс работает штатно. Масштабных аварийных ситуаций не зафиксировано.

Вывоз мусора контролируется в особом порядке. Районные администрации проводят ежедневные рейды по проверке контейнерных площадок. Незамедлительно информация передается подрядной организации для принятия мер. Все поступающие по этой теме от граждан сообщения также оперативно обрабатываются. Курирует всю работу министерство природных ресурсов и экологии.

Проговорили с коллегами, что новогодние праздники для органов власти — это рабочие будни, поэтому каждый руководитель должен быть круглосуточно на связи и полностью владеть ситуацией по вверенному направлению.

Благодарю всех, кто сейчас находится на работе и обеспечивает жизнедеятельность региона, за ваш труд и ответственное отношение к делу.