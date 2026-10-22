В Балакове медики спасли застрявший в поильнике язык девочки

Врачи Балаковской городской больницы провели экстренную операцию по спасению языка малолетней девочки, который оказался зажат деталью детской ёмкости для питья. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пострадавшая девочка дошкольного возраста получила травму во время забавы с поильником, принадлежащим младшему ребёнку в семье. Просунув язык в узкую прорезь на пластиковой крышке, самостоятельно освободиться она не смогла — мягкие ткани начали быстро синеть, отекать и кровоточить.

Провести ювелирную манипуляцию по деструкции прочной пластмассы без дополнительных повреждений ребёнку сумел врач анестезиолог-реаниматолог Хыдыр Абдыллаев. Своевременная помощь предотвратила вынужденную хирургическую ампутацию органа речи.