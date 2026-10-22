Четырех иностранцев отправили из Саратова на родину в Азию за незаконное пребывание

Из Саратова на родину отправили четырёх граждан Азербайджана и Туркменистана за незаконное пребывание на территории страны. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, иностранцы по истечении разрешённого срока пребывания вовремя не покинули территорию. Кроме того, они не обратились за продлением срока пребывания, тем самым нарушили требования миграционного законодательства. При этом 27-летний мужчина в 2023 году получил вид на жительство на основании высшего образования, полученного в Саратове, но два года не подтверждал факт проживания, из-за чего его привлекли к административной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. По итогам рассмотрения административных материалов вынесено решение о принудительном выдворении этих лиц за пределы России.

Далее иностранцев доставили на железнодорожный вокзал Саратова, откуда препроводили в московский аэропорт «Домодедово» — к пункту пересечения государственной границы. В течение ближайших пяти лет въезд этих лиц в РФ запрещён.

С начала года судебные приставы осуществили выдворение свыше 500 лиц, нарушивших миграционное законодательство.