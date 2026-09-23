В Балакове на месте старого пустыря открыли новый сквер для семейного отдыха

Завершилось благоустройство новой прогулочной зоны вдоль проспекта Героев.

Сквер разбили на месте многолетнего пустыря. Работы провели в этом году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным.

Заброшенная территория превратилась в современное безопасное пространство: для жителей проложили широкие дорожки с ровным покрытием, установили лавочки и парковые качели, уже полюбившиеся молодёжи. Новое место для семейного отдыха стало логичным продолжением инфраструктуры района — рядом расположен центр «Молодёжная инициатива».

«Благодаря этой программе в наших городах и посёлках в первую очередь благоустраиваются территории, которые выбирают сами жители в ходе Всероссийского голосования», — отметил первый замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Напомним, в рамках проекта в Балакове также установили более 20 опор освещения со светодиодными светильниками — они потребляют меньше электричества, а территория стала светлее и безопаснее.

Ольга Сергеева