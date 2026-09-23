Саратовский «Сокол» проиграл «Динамо» и внезапно остался без главного тренера

Футболисты из Саратова остались без главного тренера после разгромного поражения в Кирове.

Руководство футбольного клуба «Сокол» (Саратов) объявило об уходе главного тренера Евгения Харлачёва. Специалист принял решение покинуть свой пост, о чем сообщила пресс-служба команды.

Отставка совпала с неудачным выездом саратовцев в Киров, где они уступили местному «Динамо» со счетом 1:3. Исход встречи решился во втором тайме: хозяева поля сумели трижды поразить ворота гостей после перерыва.

Следующий матч «Сокол» проведет 27 сентября. Соперником саратовской команды станет «Машук».

Отметим, что логистика выездной игры была осложнена: из-за ограничений в работе аэропортов «Сокол» не смог воспользоваться авиаперелетом и добирался до Кирова на поезде.

Ольга Сергеева