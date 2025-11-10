В Балакове начинается суд по смерти в больнице 11-летнего пациента

Следствие завершило расследование уголовного дела о гибели 11-летнего пациента в городе Балаково.

По данным регионального управления СК, трагедия произошла в июне 2023 года, когда мальчик с болевым синдромом после посещения батутного центра скончался через два дня после госпитализации.

Расследование установило прямую связь между действиями медицинских работников и летальным исходом. Восьми медикам предъявлено обвинение по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что отец погибшего ребенка неоднократно обращался с жалобами на действия врачей и ход расследования к председателю СК Александру Бастрыкину.

Дело по существу будет рассмотрено в Балаковском районном суде.

Ольга Сергеева