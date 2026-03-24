В Балакове пожилой водитель «Опеля» сбил девушку

От наезда автомобиля постардала 18-летняя горожанка.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел в Балакове 23 марта около 12:40.

По предварительным данным, на 15-м километре подъездной дороги к Балаковской атомной электростанции от трассы Р-228 водитель автомобиля «Опель» 1962 года рождения совершил наезд на девушку 2007 года рождения. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Если вы стали участником ДТП и требуется присутствие сотрудников ГИБДД, обратиться за помощью можно по телефону дежурной части: 8 (8452) 75-22-43.

Ольга Сергеева