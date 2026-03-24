В полиции Аткарского района назначен новый начальник Булатов

В Аткарском районе сменился руководитель полиции.

Начальником отдела МВД России по Аткарскому району назначен Андрей Булатов. Приказ о назначении подписал начальник ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В официальном сообщении говорится, что Булатов родился 15 декабря 1982 года. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в 2003 году — первым местом службы стала должность милиционера-водителя в батальоне патрульно-постовой службы УВД Ленинского района Саратова.

Как уточнили в главке, в последующие годы новый руководитель аткарской полиции проходил службу в различных подразделениях, включая Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, а также управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами власти. В октябре 2024 года Булатов занимал должность главного инспектора инспекции штаба регионального управления МВД.

Ольга Сергеева