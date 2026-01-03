В Балакове прощаются с геройски погибшими на СВО военными

В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Балаковского района Саратовской области.

По данным местных властей, сообщённым в соцсетях, это Иван Гумин (1984 г.р.), погибший 10 ноября 2025 года; Евгений Медведев (1978 г.р.), погибший 18 февраля 2025 года; и Максим Леонов (1999 г.р.), погибший 18 августа 2023 года.

Всех троих военнослужащих похоронят в Балакове.

Специальная военная операция проходит четвертый год подряд. Общее число погибших на СВО россиян властями не уточняется.

Ольга Сергеева