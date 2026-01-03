В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках федеральных дорог

Из-за сильной метели, сильного ветра и плохой видимости на федеральных трассах Саратовской области введены дополнительные ограничения для грузового и маршрутного транспорта.

Решение принято в связи с неблагоприятной погодой и ограничениями в Ульяновской области.

С 22:30 по местному времени 3 января ограничения действуют на двух участках:

Трасса Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград (с 47-го по 292-й км).

Трасса Р-207 Пенза–Балашов–Михайловка (с 116-го по 314-й км).

Ранее, с 14:00, были закрыты для такого транспорта участки трасс А-298, Р-22 и Р-158.

Алиса Эай