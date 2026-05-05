В Балакове простятся с геройски погибшим на СВО Андреем Богдановым из Йошкар-Олы

В Балаковском районе простятся с земляком, павшим в зоне СВО.

Во вторник, 5 мая, в Балаковском районе состоится траурная церемония прощания с Андреем Васильевичем Богдановым. Военнослужащий погиб 9 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Андрей Богданов родился 14 декабря 1975 года в Йошкар-Оле. Его жизнь оборвалась на 50-м году.

Муниципалитет выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего, подчеркнув, что подвиг бойца навсегда сохранится в сердцах жителей.

Прощание пройдёт в храме Иоанна Богослова, с 10:00 до 11:00 утра.

Ольга Сергеева