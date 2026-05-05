Весенняя посевная кампания полным ходом идет во всех районах Саратовской области

В Саратовской области набирает обороты посевная кампания.

Несмотря на капризы природы, весенне-полевые работы в регионе выходят на активную стадию. Как сообщили в областном минсельхозе, к кампании подключились уже все без исключения районы.

На данный момент проведено боронование 2,1 миллиона гектаров зяби. Первые 71 тысяча гектаров уже засеяны.

Аграрии приступили к севу пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, сахарной свёклы, подсолнечника и сафлора. Овощеводческие хозяйства тем временем занимаются морковью и луком.

Параллельно продолжается подкормка озимых культур. По состоянию на 4 мая удобрения внесены на площади 723 тысячи гектаров — это 85% от запланированных 855 тысяч.

Ольга Сергеева