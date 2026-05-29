В Балакове простятся с погибшим в СВО три года назад военнослужащим Ковригиным

С фронта не вернулся житель Балаковского района Владимир Ковригин.

Ковригина не стало в октябре 2023 года. По информации, предоставленной местными властями, Ковригин родился 27 марта 1969 года в Балакове и погиб 1 октября 2023 года.

Прощание с Владимиром Ковригиным состоится 1 июня в районном центре. Это событие стало тяжелым ударом для его семьи и друзей, а также для всего местного сообщества, которое помнит его как добропорядочного гражданина и защитника.

СВО, начатая в 2022 году, унесла жизни многих российских военнослужащих, и каждый из них, как и Владимир, оставил свой след в сердцах близких и соотечественников.

Ольга Сергеева