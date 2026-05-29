Суд в Саратове наказал трех участниц секты с Украины

Трех сторонниц запрещенного движения «АллатРА»* — Рябову, Базаралиеву и Лоптеву — осудили.

Рябова и Базаралиева проводили собрания псевдорелигиозного сообщества, распространяли идеологию и контролировали финансы, собрав более 100 тысяч рублей.

Уточняется, что Лоптева полностью признала вину, в то время как остальные утверждали, что не работали в организации после ее запрета.

25 мая 2026 года суд назначил Рябовой и Базаралиевой по 320 часов обязательных работ с запретом на общественно-религиозную деятельность на три года, а Лоптевой — 240 часов с запретом на два года.

*Признано нежелательным и экстремистским в РФ

