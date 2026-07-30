В Балакове задержали угонщика отремонтированного квадроцикла

В Балакове полицейские за сутки нашли и вернули владельцу похищенный квадроцикл.

33-летний горожанин припарковал технику у дома, а с 19 по 23 июля она исчезла. Камеры видеонаблюдения помогли вычислить угонщика — им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сразу признался: он знал, где лежат ключи, потому что раньше помогал потерпевшему ремонтировать этот квадроцикл. После угона он спрятал технику в своем гараже и планировал пользоваться сам. Полицейские изъяли квадроцикл и вернули хозяину под расписку.

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. На время следствия задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Андреева