За пять лет Саратовская область потеряла более 64 тысяч избирателей

За полгода число голосующих сократилось еще на 7,4 тысячи человек.

Саратовская область продолжает терять избирателей. По данным облизбиркома на 1 июля 2026 года, в регионе зарегистрировано 1 млн 820 тысяч 758 человек с активным избирательным правом. Это на 7 385 меньше, чем было в январе. Тенденция устойчивая.

На 1 января 2021 года в области насчитывалось 1 млн 884 тысячи 974 избирателя. Таким образом, за пять лет регион лишился 64 216 голосующих — это население целого небольшого города.

Эксперты связывают сокращение как с миграцией, так и с естественной убылью населения.

Ольга Андреева