В Балакове жителю блокадного Ленинграда исполнилось 90 лет в январе

Сегодня, 28 января, своё 90-летие отметил житель блокадного Ленинграда, балаковец Евгений Колесов.

Поздравить ветерана с днём рождения и годовщиной полного освобождения города от фашистской осады пришли представители местной администрации и депутат.

Евгений Константинович родился в Ленинграде в январе 1936 года. В шестилетнем возрасте он был эвакуирован из осаждённого города, оставшись сиротой: отец погиб на фронте, а мать умерла в 1942 году. Своё детство юбиляр провёл в детском доме. В Саратовскую область он переехал в возрасте 20 лет и много лет проработал плотником в управлении «Саратовгэсстрой».

Гости пожелали Евгению Константиновичу крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Ветеран тепло поблагодарил за поздравления и оказанное внимание.

Примечательно, что накануне, 27 января, исполнилось 82 года с окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ольга Сергеева