Будущим саратовским водителям рассказали о важных изменениях через месяц

С 1 марта 2026 года в России меняются правила обучения в автошколах.

Для будущих водителей категории B увеличат количество обязательных часов практики — с 38 до 42. Также полностью обновится теоретический курс: в него включат блоки об электросамокатах, цифровых документах и опасном вождении, а раздел по первой помощи при ДТП переработают.

Теоретические занятия можно будет проходить дистанционно с фиксацией посещаемости, сохранится и очный формат.

Для опытных водителей, получающих новую категорию, предусмотрено сокращение программы — потребуется освоить только дополнительные модули.

Обучение на категории B (такси), C и D разрешат проходить не только в автошколах, но и на базе таксопарков и транспортных предприятий.

Алиса Эай