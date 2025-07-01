В Балаково начинаются экзамены для поступления в Волжский университет водного транспорта

Завтра в Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Грибанова начнутся экзамены для поступления в вуз. Юные судоводители — выпускники техникума — планируют получить высшее образование в Волжском университете водного транспорта.

Напомним, что Грибановский техникум станет филиалом этого вуза. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Панков.

Как сообщили в телеграм-канале помощников депутата, для проведения экзаменов в Балаково прибыли представители университета из Нижнего Новгорода. Вуз обучает многим специальностям, востребованным в нашей области. В том числе, это «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Проектирование и постройка кораблей».

Депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что это продолжение стратегического проекта Вячеслава Володина. Именно по проекту спикера историческое здание речного училища в Балаково получило вторую жизнь. Сейчас в нем уже готовят судоводителей, включая экипажи быстроходных речных «Валдаев». А теперь на базе училища создаётся филиал Волжского государственного университета водного транспорта. И речники смогут получить высшее образование в своём родном городе.