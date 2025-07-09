В Балаково продолжается приёмная кампания в крупнейший транспортный вуз Поволжья

2 июля в Грибановском техникуме в Балаково прошли вступительные экзамены в крупнейший транспортный вуз Поволжья — Волжский государственный университет водного транспорта.
Информация об этом появилась в телеграм-канале «Помощники Панкова».
Ребята, мечтающие получить престижное высшее образование по профессиям, связанным с водным транспортом, теперь могут сделать это, не уезжая из Балаково. Напомним, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина возрождено речное училище в Балаково. Также, при его помощи, спустя десятки лет, возобновлены речные пассажирские перевозки по Волге. По предложению депутата Госдумы Николая Панкова, учреждение стало филиалом Волжского университета водного транспорта.
В аудиториях Грибановского техникума свои силы на вступительных испытаниях попробовали 18 абитуриентов по следующим направлениям (специалитет, бюджет):
- Капитан судна;
- Судовой инженер;
- Корабельный конструктор;
- Киберзащита флота.
Бакалавриат:
- Логист водных путей;
- Морской экономист.
Своими впечатлениями поделились выпускники техникума.
«Я уже работаю на «Валдае» и мечтаю стать капитаном! После техникума пришёл работать на флот — теперь хочу получить высшее образование. Мечтаю водить большие суда по Волге. ВГУВТ — мой трамплин!» — отметил матрос-рулевой Даниил Тимиргалиев.
«Из армии — прямо в университет! Служу Родине, но уже строю планы: вернусь и обязательно продолжу обучение! Водный транспорт — это будущее!» — подчеркнул выпускник Грибановского техникума 2025 года Константин Макарычев.
Отметим, что уже сейчас в Саратовской области активно развивается транспортное сообщение. Экипажи «Валдаев», осуществляющие регулярные рейсы по Волге, будут формироваться из числа выпускников техникума, а непрерывное образование — это гарантия трудоустройства.