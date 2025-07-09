В Балаково продолжается приёмная кампания в крупнейший транспортный вуз Поволжья

2 июля в Грибановском техникуме в Балаково прошли вступительные экзамены в крупнейший транспортный вуз Поволжья — Волжский государственный университет водного транспорта. ‎

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Помощники Панкова».

Ребята, мечтающие получить престижное высшее образование по профессиям, связанным с водным транспортом, теперь могут сделать это, не уезжая из Балаково. Напомним, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина возрождено речное училище в Балаково. Также, при его помощи, спустя десятки лет, возобновлены речные пассажирские перевозки по Волге. По предложению депутата Госдумы Николая Панкова, учреждение стало филиалом Волжского университета водного транспорта.

‎

‎В аудиториях Грибановского техникума свои силы на вступительных испытаниях попробовали 18 абитуриентов по следующим направлениям (специалитет, бюджет):

‎- Капитан судна;

‎- Судовой инженер;

‎- Корабельный конструктор;

‎- Киберзащита флота.

‎

‎Бакалавриат:

‎- Логист водных путей;

‎- Морской экономист.

‎

‎Своими впечатлениями поделились выпускники техникума.

‎

‌‎«Я уже работаю на «Валдае» и мечтаю стать капитаном! После техникума пришёл работать на флот — теперь хочу получить высшее образование. Мечтаю водить большие суда по Волге. ВГУВТ — мой трамплин!» — отметил матрос-рулевой Даниил Тимиргалиев.

‎

‌‎«Из армии — прямо в университет! Служу Родине, но уже строю планы: вернусь и обязательно продолжу обучение! Водный транспорт — это будущее!» — подчеркнул выпускник Грибановского техникума 2025 года Константин Макарычев.

‎

‎Отметим, что уже сейчас в Саратовской области активно развивается транспортное сообщение. Экипажи «Валдаев», осуществляющие регулярные рейсы по Волге, будут формироваться из числа выпускников техникума, а непрерывное образование — это гарантия трудоустройства.