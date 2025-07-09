В поселке Юбилейный в Саратове заменят 830 метров коммуникаций

Ремонт предстоит на участке водопровода на улице Усть-Курдюмской в Саратове.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, за последние пять лет здесь зафиксировано свыше 80 аварий, из-за которых люди оставались без воды на длительный срок. Последняя произошла 3 июня.

Кроме того, параллельно с этим участком ремонтируют трубы в Алексеевском овраге и на улице Державинской. Этот комплексный подход позволит обеспечить бесперебойную подачу ресурса в поселки Юбилейный, Образцово, Иволгино, Зеленая Долина, Зональный и ЖСК «Изумрудный».

Подрядчик выполнил уже больше половины запланированных работ. Важно, чтобы после окончания ремонта оперативно были восстановлены зеленые зоны, бордюры, тротуары и асфальтовое покрытие. Эту работу на себя должен также взять МУПП «Саратовводоканал».