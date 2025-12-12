В балаковском молоке на заводе обнаружили кишечную палочку

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Саратовской области отчиталась о результатах второго полугодия.

Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.

В ходе проверок предприятий выявлены нарушения в составе продуктов питания. Так, в изделиях комбината «Дубки» обнаружены не указанные на этикетке курица и соя. Аналогичные несоответствия нашли у ИП Сидорина Н.В., «Саратовского мясоперерабатывающего комбината «Ресурс» ОП Расково и ООО «Старинные рецепты». На Балаковском молочном комбинате в продукции выявлены бактерии кишечной палочки.

Проверено также 512 лекарственных препаратов, по трём из них зафиксированы нарушения. Препараты «Цитрамон П», «Хлоргексидина биглюконат» и «Дротаверин» были изъяты из оборота и уничтожены.

Ольга Сергеева