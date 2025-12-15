В Балаковском районе с 16 декабря вводится запрет на выход граждан на лед водоемов

В Балаковском районе вводится запрет на выход и выезд на лед.

Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Барулин.

Запрет будет действовать в два этапа:

С 16 декабря 2025 года по 15 января 2026 года — в период становления льда.

С 15 марта по 15 апреля 2026 года — во время весеннего таяния.

Ограничение касается пешеходов, автомобильного и мототранспорта, а также гужевых повозок. Исключение сделано только для спецтехники аварийно-спасательных служб при выполнении работ.

Мера направлена на предотвращение несчастных случаев в наиболее опасные периоды, когда ледовый покров непрочен.

Ольга Сергеева