В Балаковском районе с 16 декабря вводится запрет на выход граждан на лед водоемов

В Балаковском районе вводится запрет на выход и выезд на лед.
Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Барулин.
Запрет будет действовать в два этапа:
С 16 декабря 2025 года по 15 января 2026 года — в период становления льда.
С 15 марта по 15 апреля 2026 года — во время весеннего таяния.
Ограничение касается пешеходов, автомобильного и мототранспорта, а также гужевых повозок. Исключение сделано только для спецтехники аварийно-спасательных служб при выполнении работ.
Мера направлена на предотвращение несчастных случаев в наиболее опасные периоды, когда ледовый покров непрочен.
Ольга Сергеева