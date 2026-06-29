В Балаковском районе за сутки ликвидировали крупную свалку у федеральной трассы

Жители Натальинского муниципального образования Балаковского района могли не беспокоиться о неприятном запахе и разлетающемся по ветру мусоре.

Несанкционированная свалка у обочины трассы исчезла в течение суток после вмешательства регионального минприроды. Работа проведена при поддержке Правительства Саратовской области и под контролем министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Как нашли нарушителей (и не нашли)

Специалисты левобережного инспекционного отдела ведомства во время планового объезда территории заметили на земельном участке у дороги горы отходов. На площади 120 квадратных метров — примерно как две квартиры-студии — были разбросаны строительный мусор, старые покрышки, упаковка, битое стекло и прочие отходы производства и потребления. В общей сложности — 20 кубических метров хлама.

Кто устроил стихийную свалку — осталось загадкой. Инспекторы не застали нарушителей на месте, а камер наблюдения на этом участке трассы пока нет. Однако, по закону, отвечать за порядок на муниципальной земле обязана местная власть. Поэтому министерство направило предписание в администрацию Натальинского МО. Реакция оказалась молниеносной: уже на следующий день территория была полностью расчищена.

«Это системная проблема, но мы работаем»

Как пояснили в министерстве, подобные случаи в Балаковском районе — не редкость. Отсутствие постоянного контроля за пустующими участками вдоль дорог делает их привлекательными для недобросовестных граждан и организаций, которые экономят на вывозе мусора.

«Оперативная реакция администрации — хороший пример того, как должно работать межведомственное взаимодействие. Мы фиксируем — они устраняют. Но главная цель — не убирать, а предотвращать. Сейчас прорабатывается вопрос об установке дополнительных камер видеонаблюдения в зонах риска», — прокомментировал ситуацию представитель минприроды.

Экологи, в свою очередь, напоминают: каждая тонна мусора, оставленная на земле, годами разлагается, выделяя токсичные вещества, которые попадают в грунтовые воды и почву. В случае с Натальинским МО угрозы для водных объектов удалось избежать благодаря быстрому вывозу отходов.

Комплексная работа продолжается

Выявление и ликвидация стихийных свалок — одно из приоритетных направлений работы по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Глава региона неоднократно подчёркивал, что чистота территорий — это не только эстетика, но и безопасность людей.

В 2026 году в регионе усилены рейдовые группы, а жители могут сообщать о незаконных свалках через портал госуслуг и мобильные приложения. Балаковский случай — лишь один из десятков, отработанных минприроды в этом сезоне.

Все мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде реализуются в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Благодаря системной работе, количество стихийных свалок в регионе постепенно снижается, а время их устранения сокращается до нескольких дней.

Ольга Андреева