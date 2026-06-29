В воскресенье в двух горящих саратовских банях пострадали два человека

В Волжском районе Саратова 28 июня сгорели две бани.

По информации регионального ГУ МЧС, в обоих случаях пострадали люди.

Первый пожар был зафиксирован в 15:30 на улице Кооперативная. 62-летняя хозяйка заметила загорание в своей кирпичной бане. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, женщина получила отравление продуктами горения и была госпитализирована. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Второй пожар произошел в 16:51 на улице Малая Затонская. 17-летняя девушка разжигала газовую печь в бане, когда из-за неосторожности на ней вспыхнула одежда. В результате деревянная баня площадью 12 квадратных метров сгорела полностью. Девушка также была госпитализирована с ожогами.

В тушении обоих пожаров принимали участие по два пожарных расчета. Причины возгораний в настоящее время устанавливаются, и информация о них будет уточнена позже.

Ольга Сергеева