В Балашове мужская ссора на улице 1-ая Железнодорожная закончилась дракой

Утренняя словесная перепалка закончилась для балашовца ударом палки с железным наконечником.

Конфликт произошел 5 марта у дома на 1-й Железнодорожной улице. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что в ходе ссоры неизвестный оппонент нанес ему удар найденным предметом.

После обращения за медпомощью мужчина написал заявление в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Участковые оперативно установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. В отношении задержанного избрана мера принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается.

Ольга Сергеева