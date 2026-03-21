Губернатор попросил мэрию не подвести саратовцев с благоустройством горпарка

На заседании актива Саратова губернатор Роман Бусаргин поставил перед городской администрацией задачи по развитию парковых зон и озеленению.

Глава региона одобрил решение о передаче городского парка в муниципальную собственность, подчеркнув, что теперь вся ответственность за его будущее ложится на местные власти.

«Жители ждут от вас реального результата, который можно увидеть во время прогулки по этой зеленой зоне. Не подведите их», — обратился Бусаргин к чиновникам.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросу озеленения. Он напомнил, что в 2025 году в Саратове высадили более 2,5 тысячи деревьев, однако эти объемы необходимо наращивать.

