В Балашове восстановили электричество в большинстве микрорайонов

Ээлектроснабжение вернулось жителям Балашова Саратовской области 15 мая.

Напомним, накануне непогода привела к обесточке и отключению воды.

Свет есть в домах микрорайонов «Комбинат плащевых тканей», «Рабочий городок», «Центр» и «Ветлянка». Об этом информирует муниципалитет. Аварийные бригады продолжают устранять повреждения на объектах электросетевого хозяйства.

Временное отключение сохранялось на вечер 15 мая в части микрорайонов «Низы», «Япония» и «Козловка».

Водоснабжение после непогоды восстановлено по всему городу, кроме части «Рабочего городка» — там ремонтируют водопровод на улице Шоссейной.

Администрация Балашовского района приносит извинения за временные неудобства, — говорится в официальном комментарии.

Ольга Сергеева