В Саратове детсад «Ёжик» заставляют ремонтировать своё здание-памятник

Правительство области через суд требует от саратовского детсада отремонтировать здание-памятник.

В арбитражный суд поступил иск регионального правительства к дошкольному учреждению «Ёжик». Причина — детский сад не выполнил обязанность по сохранению своего корпуса, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Речь идёт о здании на улице Сакко и Ванцетти, 44 (дом купца Александра Крафта, 1900–1901 годы). Ещё в 2025 году садик должен был заказать проект для ремонта и реставрации, но не сделал этого. Истец требует обязать учреждение приступить к работам в течение восьми месяцев.

Ольга Сергеева