В Балашове завершается ремонт и щебенение дорог

В Балашове приведены в порядок самые проблемные участки дорог, в том числе, в частном секторе.

С вопросами по их ремонту и щебенению жители обращались к депутату Госдумы Николаю Панкову.

В микрорайоне Ветлянка отсыпаны твёрдым материалом ул. Суворова, ул. Ветлянская, ул. Белинского, ул. Южная, ул. М. Расковой. Также была отремонтирована ул. Бестужева.

В микрорайоне Козловка выполнено щебенение ул. Есенина, ул. Астраханской, ул. Еланской, пер. Ерменихинского, пер. Республиканского.

После обращений граждан заасфальтирован проезд к дачному массиву. А также участок дороги на ул. Рабочей, где обустроен новый сквер. Отремонтированы дороги на ул. Титова, ведущие к школе, детсаду и городскому клубу. Приведены в порядок территория поликлиники № 2 и автоподъезд к храму от проспекта Космонавтов. После необходимой замены коммуникаций будет отремонтирован автоподъезд к гимназии № 1.

По словам жителей, выразивших благодарность депутату, теперь у них есть возможность безопасно и комфортно передвигаться в любую погоду. А экстренные службы и личный транспорт беспрепятственно добираются до их домов.

«Прошу жителей контролировать качество асфальтового покрытия в рамках его четырёхлетнего гарантийного срока», — отметил Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.