В Саратове выставили на продажу арестованные у физлиц автомобили

Приставы Саратовской области проведут электронный аукцион арестованного имущества.

Об этом сообщает региональное ГУФССП.

На торги 19 октября 2026 года в 11:00 выставлены автомобили и спецтехника: Kia Rio 2015 года, Lada Vesta 2018 года и Mazda CX-5 2014 года в Саратове, а также Kia SLS 2011 года, тягач Freightliner Century 2000 года и автокран МКТ-25.1 2007 года в Балакове. Все собственники — физические лица.

Заявки принимаются до 15:00 15 октября. Реализацию имущества осуществляет Территориальное управление Росимущества по Саратовской области, вырученные средства направляются на погашение задолженности. Участником торгов может стать любой желающий.

Ольга Сергеева