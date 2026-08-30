Днём в Балашовском районе 21-летний водитель протаранил грузовик и погиб

Молодой водитель «Лады» погиб в столкновении с фурой.

Смертельное ДТП произошло днем 29 августа в Балашовском районе Саратовской области. Столкновение легкового автомобиля и большегрузного тягача с полуприцепом оборвало жизнь 21-летнего парня.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 13:00 неподалеку от села Старый Хопер. Предварительно установлено, что отечественная «Lada Vesta» на полном ходу врезалась в стоявший грузовой автомобиль «MAN».

От полученных травм молодой водитель легковушки скончался на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства уточняются.

Ольга Сергеева