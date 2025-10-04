В Балашовском районе откроется новый спорткомплекс

Новый спортивный объект появится в этом году в селе Репное Балашовского района.

Как сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьев, это будет большой полноценный многофункциональный комплекс. В здании – отдельные четыре зала: тренажерный, для игровых видов спорта, борьбы, хореографии. Рядом стадион, беговые дорожки, спортивные и детская площадки.

— Строительство на завершающем этапе. Но руководство района говорит открыто – есть отставание по срокам, объект должны были сдать в сентябре. Контракт продлили. Работы сейчас идут в здании: монтаж витражного остекления, потолков, коммуникаций. Подрядчик заверил, что нагонит и до конца года уложится в график. Пока относимся с пониманием. Качество должно быть на первом месте, здесь будут заниматься дети. Но если контракт будет продлён ещё раз, тут уже будут вопросы и абсолютно другой разговор, — написал Воробьев в своем ТГ-канале.

Подготовила Ольга Сергеева