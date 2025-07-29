В Балашовском районе завершен на 98% ремонт автоподъезда к Пинеровке

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе ремонтируют 11 дорог общей протяженностью 57 км.
Ключевые объекты:
- Автоподъезд к п. Пинеровка (7 км)
— Технология: холодная регенерация → основа из асфальтогранулобетона (АГБ) + 2 слоя асфальтобетона
— Статус: 98% готовности (осталось нанести разметку)
— Связь: ответвление от трассы «Балашов – Романовка»
- Автоподъезд к с. Березово (90% готовности)
— Ведет к новому мосту через р. Большой Иргиз (построен по нацпроекту БКД)
— Соединяет Пугачёвский и Краснопартизанский районы
Другие активные работы:
- Духовницкий, Лысогорский, Питерский, Дергачёвский, Калининский районы
- 11 объектов связывают населённые пункты с федеральными трассами:
- «Сызрань – Саратов – Волгоград»
- «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград»
- Часть проектов – переходящие на 2026 год
Всего по нацпроекту ремонтируют 57 дорог регионального значения.