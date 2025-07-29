В Балашовском районе завершен на 98% ремонт автоподъезда к Пинеровке

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Новости Саратова
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По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе ремонтируют 11 дорог общей протяженностью 57 км.

Ключевые объекты:

  1. Автоподъезд к п. Пинеровка (7 км)
    — Технология: холодная регенерация → основа из асфальтогранулобетона (АГБ) + 2 слоя асфальтобетона
    — Статус: 98% готовности (осталось нанести разметку)
    — Связь: ответвление от трассы «Балашов – Романовка»
  2. Автоподъезд к с. Березово (90% готовности)
    — Ведет к новому мосту через р. Большой Иргиз (построен по нацпроекту БКД)
    — Соединяет Пугачёвский и Краснопартизанский районы

Другие активные работы:

  • Духовницкий, Лысогорский, Питерский, Дергачёвский, Калининский районы
  • 11 объектов связывают населённые пункты с федеральными трассами:
  • «Сызрань – Саратов – Волгоград»
  • «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград»
  • Часть проектов – переходящие на 2026 год

Всего по нацпроекту ремонтируют 57 дорог регионального значения.