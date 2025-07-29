В Саратовской области стартует 12-й сезон фестиваля «Уличное кино»

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Саратовцев ждут звездные дебютанты:

Актер Иван Добронравов («Метод», «Обитель») — режиссерский дебют

(«Метод», «Обитель») — режиссерский дебют Инга Лепс (дочь Григория Лепса) — авторская короткометражка

Топ-режиссеры программы:

Сергей Анненков, Матвей Кораблев, Виктория Белякова, Артем Захарьян, Александр Титов, Ярослав Лебедев

Актерский состав:

Виктор Сухоруков, Владимир Яглыч, Дарья Мороз, Иван Добронравов

Особенности показа:

40 площадок в 22 районах Саратовской области

в 22 районах Саратовской области Возрастные ограничения: 16+ и 18+

и Бесплатный формат открытых кинопоказов

Фестиваль специализируется на открытии новых имен. В 2023 году 5 фильмов-участников получили призы международных кинофестивалей.