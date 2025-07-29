В Саратовской области стартует 12-й сезон фестиваля «Уличное кино»

Саратовцев ждут звездные дебютанты:
- Актер Иван Добронравов («Метод», «Обитель») — режиссерский дебют
- Инга Лепс (дочь Григория Лепса) — авторская короткометражка
Топ-режиссеры программы:
Сергей Анненков, Матвей Кораблев, Виктория Белякова, Артем Захарьян, Александр Титов, Ярослав Лебедев
Актерский состав:
Виктор Сухоруков, Владимир Яглыч, Дарья Мороз, Иван Добронравов
Особенности показа:
- 40 площадок в 22 районах Саратовской области
- Возрастные ограничения: 16+ и 18+
- Бесплатный формат открытых кинопоказов
Фестиваль специализируется на открытии новых имен. В 2023 году 5 фильмов-участников получили призы международных кинофестивалей.