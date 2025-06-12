В банном комплексе «Атмосфера» в Саратове утонула 50-летняя женщина

В Ленинском районе Саратова погибла 50-летняя женщина в бассейне.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК, начавшего проверку.

Инцидент произошел 11 июня в банном комплексе «Атмосфера» на улице Блинова, недалеко от колледжа и общежития СГУ. Следственный комитет осмотрел место происшествия и по итогам проверки примет решение.

По данным из открытых источников, речь идет о банном зале «ЛОФТ», где есть бассейн на 6–20 человек, русская парная и ледяная купель. На этом объекте зарегистрировано ООО «МОН-Сар», принадлежащее Сергею Пыльнову.