В День России саратовская молодежь провела патриотический митинг

В День России в Саратове на Бульваре Героев Отечества состоялся патриотический митинг «Народ и армия – едины!».

Акция объединила молодежные общественные организации и движения области, представителей ветеранских, военно-патриотических, национально-культурных, религиозных организаций, курсантов военных учебных заведений, а также студентов вузов и сузов.

Участники митинга под звуки оркестра Саратовского военного артиллерийского командного училища пронесли по бульвару георгиевскую ленту, флаги России и символику своих организаций. С приветственными словами к присутствующим обратились представители органов власти, духовенства и молодежных объединений. Кульминацией мероприятия стал запуск в небо воздушных шаров цветов российского триколора.

«Сплочённость народа, его вера в правду и справедливость помогают бойцам на передовой выполнять свою миссию. День России — это не просто праздник, это символ нашего общего пути, нашей истории и силы духа. Патриотические мероприятия в этот день — это не просто слова и концерты, это напоминание о том, что мы один народ, у нас одна Родина, и её будущее зависит от каждого из нас. Мы сильны, пока мы едины. А значит, победим», — отметил один из участников митинга – участник специальной военной операции, гвардии ефрейтор Александр Копылов.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к бюстам дважды Героя Советского Союза Николая Михайловича Скоморохова и Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина, которые установлены на Бульваре Героев Отечества.

Основным организатором мероприятия выступил коллектив областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.